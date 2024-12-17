Manchester City'de sular durulmuyor

Manchester City’nin 2019’da Rodri'yi transfer etmesiyle beraber Fernandinho döneminden doğru bir geçiş yaşanmıştı. Ancak, Rodri’nin alternatifsiz kalması, yönetimin ciddi bir strateji hatası yaptığını gösteriyor.

Rodri, şu anda takımın en kritik ismi olmaya devam ederken, onun yükünü azaltacak bir transfer yapılamadı. Kalvin Phillips bu açığı kapatması için alınmış olsa da Guardiola'nın çok az güven duyduğu oyuncu, West Ham’a kiralandıktan sonra bile eski formuna dönemedi. Bu durum, City’nin saha içindeki dengeyi nasıl kaybettiğini gözler önüne seriyor.

DECLAN RİCE YARIŞI

Manchester City, yaz transfer döneminde Declan Rice için Arsenal ile rekabet etti ancak sonuca ulaşamadı. Arsenal, 105 milyon sterlinlik teklif ile Rice’ı transfer ederken, City yetersiz tekliflerle geri çekildi. Guardiola’nın bu yarışı ikinci plana atması, takımın saha içi dengesinde derin yaralar açtı.

Declan Rice transferinin kaybedilmesi, City’nin transfer politikalarındaki çatlakların büyük bir göstergesi oldu. Rice, Arsenal’de yeni bir liderlik rolü üstlenirken, City, takımın merkezindeki boşluğu dolduramadı.

MATHEUS NUNES VE HAYAL KIRIKLIĞI

Manchester City’nin çözüm arayışlarından biri de Matheus Nunes transferiydi. Guardiola, Nunes’i “dünya çapında bir oyuncu” olarak tanımlamış olsa da, Portekizli oyuncunun çizdiği performans beklentilerin çok altında kaldı.

Nunes, şu an takımın daha iyi isimlerinden biri olsa da, bu durum City’nin standartlarındaki düşüşü açıkça gösteriyor. 53 milyon sterlin gibi büyük bir bonservisle transfer edilen Nunes, takımda net bir pozisyon bulamayan oyuncuların başında geliyor.

COLE PALMERI’N SATIŞI: KAÇAN BİR FIRSAT

Manchester City’nin Cole Palmer’ı Chelsea’ye 42.5 milyon sterline satması büyük bir hata olarak yorumlanıyor. Palmer, Chelsea’de 63 maçta 36 gol ve 21 asistlik performans sergilerken, City’deki alternatif oyuncuların toplamı ancak bu sayılara yaklaşabildi.

Guardiola, Palmer için doğru bir şans yaratmamışken, aynı yaz döneminde Jeremy Doku ve Nunes’in transferleri Palmer’ın çıkışına engel oldu. Palmer’ın Chelsea’deki yükselişi, City’nin altyapıdan çıkan bir yeteneği değerlendirme konusundaki eksikliğini gösteriyor.

KYLE WALKER’IN YENİ SÖZLEŞMESİ

City’nin yaz transfer döneminde Walker ile yenilediği sözleşme de eleştirilerin hedefinde. Walker, takımda önemli bir rol oynasa da yaşı ve performansındaki düşüş dikkat çekiyor. Guardiola’nın Walker’ı tutma kararlılığı, City’nin geleceğe dair planlarında büyük bir belirsizlik yarattı.

TRANSFER POLİTİKALARINDA ZAYIF HALKALAR

Manchester City, transfer dönemlerinde yüksek standartlarını korumakta zorlanıyor. Rodri’nin alternatifsiz bırakılması, Declan Rice yarışındaki kayıp ve Cole Palmerı’n satılışı gibi kararlar, takımın bugün yaşadığı sıkıntıların temelini oluşturuyor. Guardiola ve City yönetimi, eski transfer başarılarından uzaklaşarak kritik hatalar yapmaya başladı.