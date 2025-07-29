Manchester City'den Ederson'u Galatasaray'a yaklaştıran imza!

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Manchester City'den Ederson'u Galatasaray'a yaklaştıran imza!

Manchester City, Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley'den eski kalecisi James Trafford'u transfer ettiğini duyurdu.

Manchester City'den Ederson'un yerine kaleci hamlesi geldi.

Burnley'nin geçen sezon şampiyon olarak Premier Lig'e yükselmesinde önemli pay sahiplerinden biri olarak transfer döneminin gözde ismi haline gelen James Trafford'un eski kulübü Manchester City'e tranferi resmiyet kazandı.

Manchester City'nin altyapısından yetişen ve 2023'te 17.3 milyon Euro karşılığında Burnley'e transfer olan 22 yaşındaki İngiliz kaleciyi 2 yıl sonra yaklaşık iki katı bonservis ödeyerek (31.2 milyon Euro) geri aldı.

EDERSON İÇİN PAZARLIKLAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Bu transfer sonrası gözler Galatasaray ile anlaşma sağladığı ifade edilen Brezilyalı file bekçisi Ederson'a çevrildi.

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Galatasaray'ın Ederson transferi için Manchester City ile yeniden masaya oturarak anlaşma zemini bulması bekleniyor.

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