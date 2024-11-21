Manchester City’den Haaland’a 100 milyon sterlinlik teklif

Manchester City’de Guardiola’nın sözleşmesinin uzatılması sonrası ibre Haaland’a döndü. İngiliz devi, golcü oyuncunun sözleşmesini yenilemek için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Gelen son haberlere göre Manchester City’nin Norveçli golcü oyuncuyu ikna etmek için 100 milyon sterlinlik bir paket sunmayı planlıyor. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek golcü oyuncu şu anda bonuslar hariç haftada 375 bin sterlin kazanıyor.

Norveçli golcünün Guardiola’nın takımda kalacağının kesinleşmesi ile birlikte yeni sözleşme imzalama ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Haaland milli takım kampında yaptığı açıklamada Guardiola ile çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek İspanyol teknik adamın takımda kalmasını umut ettiğini söylemişti.

Bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol atan Haaland, Kevin de Bruyne’nin ardından en çok kazanan ikinci oyuncu konumunda

DE BRUYNE’NİN MAAŞI DÜŞEBİLİR

Öte yandan takımın tecrübeli oyuncularından Kevin de Bruyne’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İngiliz basını, Belçikalı oyuncuya önerilecek yeni sözleşmede maaşının düşürülme ihtimalinin olduğunu kaydetti. Haftada 400 bin sterlin kazanan ve Premier Lig’deki en yüksek maaşlı oyuncu olan 33 yaşındaki yıldız uzun süredir sakatlık sorunları nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma giyemiyor.

Orta sahada adeta ‘maestro’ rolü üstlenen Belçikalı yıldızın sakatlık sorunları nedeniyle düşük maaşlı bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

İngiliz devinin Ballon d'Or ödülünü kazanan ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyuncu Rordi’ye de yeni sözleşme önereceği öğrenildi.