Manchester City'den Haaland'a dudak uçuklatan teklif. Sözleşme detayındaki madde herkesi şaşırttı

Manchester City, golcü oyuncusu Erling Haaland ile yeni sözleşme yapmayı planlıyor. İngiliz devi, yapacağı yeni kontratta oyuncunun serbest kalma maddesini kaldıracak.

Manchester City'den Haaland'a dudak uçuklatan teklif. Sözleşme detayındaki madde herkesi şaşırttı

Geçen sezonun başında imza attığı İngiliz devi Manchester City ile kırılmadık rekor bırakmayan Erling Haaland, takımı ile yeni bir sözleşme imzalayabilir.

Manchester City, Norveçli golcü için yüzde 60'lık maaş artırımını içeren bir sözleşme hazırladı.

İngiltere basınından Daily Star'da yer alan habere göre; Manchester City'nin yeni sözleşmesinde Haaland'ın maaşı 22.8 milyondan 38 milyon euroya yükseltilecek.

City, Norveçli golcüyle 2027 yılına kadar imza atmak istiyor.

Öte yandan Manchester City'nin asıl niyeti ise Haaland'ın serbest kalma maddesini devre dışı bırakmak olacak.

Mevcut sözleşmesinde 200 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun, yeni sözleşmesinde bu madde bulunmayacak.

Bu sezon 6 maça çıkan Norveçli golcü, 6 gol ve 1 asiste imza attı.

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