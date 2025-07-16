Manchester City'den rekor imza! Yılda 100 milyon Sterlin kazanacak

Manhcester City, Puma ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasıyla rekor bir geliri kasasına koydu.

PREMIER LIG REKORU

İngiliz basınına konuşan kaynaklara göre, yeni sözleşme sezon başına 100 milyon sterlin değerinde. Bu rakam, şu ana kadar Premier Lig’de imzalanmış en yüksek bedelli forma sponsorluğu anlaşması olarak kayıtlara geçti.

İLK ANLAŞMA BAŞARIYA ULAŞMIŞTI

Puma, Manchester City’nin formalarını 2019-20 sezonundan bu yana üretiyor. O dönemde yıllık 65 milyon sterlin değerinde yapılan ilk anlaşma, City’nin kazandığı 8 büyük kupayla da ticari anlamda başarıya ulaştı. Yeni sözleşmeyle birlikte Puma-City ortaklığı 2039-40 sezonuna kadar sürebilir.

MANCHESTER CITY EN BÜYÜK TİCARİ ORTAK

Puma, şu anda AC Milan, Borussia Dortmund, Valencia ve Portekiz Milli Takımı gibi önemli kulüplerle de çalışıyor. Ancak Manchester City, şirketin en büyük ticari ortağı konumunda.