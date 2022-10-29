Kevin de Bruyne topa öyle vurdu ki... Yok böyle bir gol

İngiltere Premier Lig'de Manchester Cityli Kevin De Bruyne harika bir gole imza attı.
Maçın 49.dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen De Bruyne, Leicester City ağlarına muazzam bir gol attı.
CITY MÜCADELEYİ 1-0 KAZANDI
Manchester City, mücadeleyi bu şık golle 1-0 kazandı. City bu sonuçla puanını 29'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Leicester City ise 11 puanla küme düşme hattının 1 basamak üstünde 17.sırada bulunuyor.
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