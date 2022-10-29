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Kevin de Bruyne topa öyle vurdu ki... Yok böyle bir gol

Premier Lig'de Manchester City, Leicester City ile karşılaştı. Maça De Bruyne'nin harika golü damga vurdu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:10
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Manchester Cityli Kevin De Bruyne frikikten muazzam bir gole imza attı

Kevin de Bruyne topa öyle vurdu ki... Yok böyle bir gol
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İngiltere Premier Lig'de Manchester Cityli Kevin De Bruyne harika bir gole imza attı.

Maçın 49.dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen De Bruyne, Leicester City ağlarına muazzam bir gol attı.

CITY MÜCADELEYİ 1-0 KAZANDI

Manchester City, mücadeleyi bu şık golle 1-0 kazandı. City bu sonuçla puanını 29'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 

Leicester City ise 11 puanla küme düşme hattının 1 basamak üstünde 17.sırada bulunuyor.

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