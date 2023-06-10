Manchester City'li taraftarlar eğlenirken kendinden geçti. Sosyal medyada gündem oldu

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Olimpiyat Stadında oynanacağından dolayı İngiliz ve İtalyan taraftarlar takımları için İstanbul'a akın etti. Manchester City- Inter mücadelesi öncesi İngiliz taraftarlar İstanbul sokaklarında doyasıya eğlendi.

"BİZE BENZETTİK"

Bir Manchester City taraftarı eğlenirken kendinden geçti. Bir taraftarın omuzlarına çıkan City'li futbolsever ağzında balık ile doyasıya eğlendi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Türk kullanıcılar "bize benzettik" yorumunda bulundu.