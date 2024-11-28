Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı adayı oldu

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Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı adayı oldu

Bir dönem Manchester City forması giyen Mikheil Kavelashvili Gürcistan’da Cumhurbaşkanı adayı oldu. Eski futbolcunun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Gürcistan'da iktidar partisi Gürcü Rüyası, tartışmalı parlamento seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından cumhurbaşkanı adayı olarak eski futbolcu Mikheil Kavelashvili'yi gösterdi.

Dördüncü kez iktidar için yarışan Gürcü Rüyası partisi, yüzde 54 oyla Gürcistan parlamento seçimlerinde zafere ulaştı. Rusya ile yakın ilişkisi olan parti, cumhurbaşkanlığı için ise eski futbolcu Mikheil Kavelashvili'yi seçti.

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Gürcü Rüyası, parlamento üyeleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan seçim kurulunda çoğunluğa sahip olduğu için Mikheil Kavelashvili'nin 14 Aralık'taki oylamayı kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2016'da Gürcü Rüyası listesinden parlamentoya seçilen Kavelashvili, iktidar partisinden 2022'de ayrılan ve Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Halkın Gücü siyasi hareketinin kurucuları arasında yer aldı.

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Kavelashvili, 1997-1999 yıllarında Machester City forması giydi. Santrfor olarak görev yapan Kavelashvili, kariyerinde 317 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 93 gol-8 asistlik performans gösterdi.

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