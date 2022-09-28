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Flaş gelişme! Yıldız futbolcu 32 yaşında formasını astı

Leeds United, Aston Villa, Manchester City ve Everton formaları giyen Fabian Delph, 32 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 14:11
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Manchester City'nin eski yıldızı Fabian Delph, 32 yaşında emekli oldu

Flaş gelişme! Yıldız futbolcu 32 yaşında formasını astı
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32 yaşındaki İngiliz futbolcu son olarak formasını giydiği Everton'dan ayrılmış ve herhangi bir takıma imza atmamıştı.

Fabian Delph hangi takımlarda oynadı?

Leeds United altyapısında yetişen Delph burada İngiliz futbolunun dikkatini çekti ve 2009 yılında 10 milyon euro'luk bedelle Aston Villa'nın yolunu tuttu.

TAM 4 SEZON OYNAMIŞTI

2015 yılında Manchester City, 11.5 milyon euro karşılığında Fabian Delph'i renklerine bağladı ve milli futbolcu Etihad'da dört sezon geçirdi.

2019 yazında Manchester City'den 9.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Everton'a imza atan Delph, üç sezondur Merseyside ekibinin formasını giyiyordu.

20 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Delph kariyeri boyunca 2 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 1 Community Shield kazanma başarısı gösterdi.

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