Manchester City'nin gözü Wirtz'de

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Wirtz'i transfer etmek isteyen Manchester City'e Alman ekibinden cevap gecikmedi.

Manchester City'nin gözü Wirtz'de

Editör: Fatma Demirkaya

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'un sakatlığı sonrası o bölgeye transfer yapmak isteyen İngiliz devi Manchester City'den yeni bir hamle geldi.

İtalyan basınından Matte Morotto'nun haberine göre; Manchester City, Bayer Leverkusen'de oynayan 20 yaşındaki Alman oyuncu Florian Wirtz'in transfer durumunu sordu. Oyuncunun Guardiola'yı çok sevdiği belirtilen haberde Bayer Leverkusen'in oyuncuyu satmaya niyetinin olmadığı ifade edildi.

Bu sezon Leverkusen formasıyla 2 karşılaşmaya çıkan Wirtz 2 gol kaydetti.

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Mali müşavir nasıl olunur? Mali müşavir olma şartları neler? Keşfet
Mali müşavir nasıl olunur? Mali müşavir olma şartları neler?
Hemşire nasıl olunur? Hemşire olma şartları neler? Keşfet
Hemşire nasıl olunur? Hemşire olma şartları neler?
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı: Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber Güncel
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı: Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni Güncel
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı Güncel
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini yine korkuttu Magazin
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini yine korkuttu