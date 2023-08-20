Manchester City'nin gözü Wirtz'de

Editör: Fatma Demirkaya

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'un sakatlığı sonrası o bölgeye transfer yapmak isteyen İngiliz devi Manchester City'den yeni bir hamle geldi.

İtalyan basınından Matte Morotto'nun haberine göre; Manchester City, Bayer Leverkusen'de oynayan 20 yaşındaki Alman oyuncu Florian Wirtz'in transfer durumunu sordu. Oyuncunun Guardiola'yı çok sevdiği belirtilen haberde Bayer Leverkusen'in oyuncuyu satmaya niyetinin olmadığı ifade edildi.

Bu sezon Leverkusen formasıyla 2 karşılaşmaya çıkan Wirtz 2 gol kaydetti.