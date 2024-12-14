Manchester City’nin listesindeki kaleci Galatasaray’ın radarında

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan deneyimli kalecinin yerine geçebilecek isimleri değerlendiren Galatasaray'da adaylar belli olmaya başladı.

Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'le ilgilendiği belirtildi. Deneyimli kalecinin sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında olduğu aktarıldı.

"Galatasaray, tecrübeli ve oyun kurma yeteneği olan bir kaleci arıyor" ifadelerinin yer aldığı haberde 29 yaşındaki kalecinin yaz transfer döneminde Manchester City'nin gündemine geldiğine dikkat çekildi.

Werder Bremen'ın genç kalecisi Mio Backhaus'u ilerleyen dönemde takımın birinci kalecisi olmasının istenmesinden dolayı Zetterer'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve 2015'te Werder Bremen'e transfer olan Michael Zetterer, SK Austria Klagenfurt ve PEC Zwolle takımlarında kiralık olarak forma giydi. Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki kaleci, kalesinde 25 gol görürken dört maçta gole izin vermedi.