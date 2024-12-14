Manchester City’nin listesindeki kaleci Galatasaray’ın radarında

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester City’nin listesindeki kaleci Galatasaray’ın radarında

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera’nın ayrılık ihtimaline karşı kaleci transferi için liste hazırlıyor. Sarı kırmızılılar son olarak Manchester City’nin de listesinde olan oyuncuyu radarına aldı.

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan deneyimli kalecinin yerine geçebilecek isimleri değerlendiren Galatasaray'da adaylar belli olmaya başladı.

Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'le ilgilendiği belirtildi. Deneyimli kalecinin sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında olduğu aktarıldı.

"Galatasaray, tecrübeli ve oyun kurma yeteneği olan bir kaleci arıyor" ifadelerinin yer aldığı haberde 29 yaşındaki kalecinin yaz transfer döneminde Manchester City'nin gündemine geldiğine dikkat çekildi.

Werder Bremen'ın genç kalecisi Mio Backhaus'u ilerleyen dönemde takımın birinci kalecisi olmasının istenmesinden dolayı Zetterer'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve 2015'te Werder Bremen'e transfer olan Michael Zetterer, SK Austria Klagenfurt ve PEC Zwolle takımlarında kiralık olarak forma giydi. Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki kaleci, kalesinde 25 gol görürken dört maçta gole izin vermedi.

Son Haberler
Sui blokzinciri, Backpack’in borsa ve cüzdanıyla entegre oldu
Sui blokzinciri, Backpack’in borsa ve cüzdanıyla entegre oldu
Suriyelilerin güvenli geçişi sürüyor! Yayladağı Hudut Kapısı'nda hareketlilik...
Suriyelilerin güvenli geçişi sürüyor! Yayladağı Hudut Kapısı'nda hareketlilik...
Morven, Karadeniz’deki ilk mağazasını Fatsa’da açtı
Morven, Karadeniz’deki ilk mağazasını Fatsa’da açtı
Türkiye’nin yapay zekayla üretilmiş ilk TV reklamlarında İkas imzası
Türkiye’nin yapay zekayla üretilmiş ilk TV reklamlarında İkas imzası
CoinTR, Webrazzi Fintech 2024’te kripto ekosisteminin ünlü isimlerini ağırladı
CoinTR, Webrazzi Fintech 2024’te kripto ekosisteminin ünlü isimlerini ağırladı