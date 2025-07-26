Manchester City'nin radarındaydı, Göztepe'ye imzayı attı

Yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, transferde hız kesmiyor. Daha önce Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Amin Cherni, Janderson ve Ibrahim Sabra’yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bu kez 23 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ı transfer etti.

GÖZTEPE JUNIOR OLAITAN İLE 4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, “2002 doğumlu hücum oyuncusu Junior Olaitan Ishola ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Junior Olaitan Ishola! Kulübümüzde sana başarılar diliyoruz,” ifadelerine yer verildi.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fransa Lig 2’de 83 maça çıkan Olaitan, 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 2021’den bu yana Benin Milli Takımı forması giyen Olaitan, 32 maçta 4 gol kaydetti.

IVAN MANCE: “VİZYONUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ”

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, yeni transfer hakkında, “Genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadromuza katarak gelişimlerini Göztepe çatısı altında sürdürme vizyonumuzu devam ettiriyoruz. Junior Olaitan, Manchester City grubunun radarına girmiş, bugün Benin Milli Takımı’nın kaptanlarından biri haline gelmiş özel bir yetenek. Hem sahada hem kulübümüzde fark yaratacağına inanıyoruz,” dedi.