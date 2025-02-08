Manchester City’nin yediği gole herkes şaştı kaldı

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Manchester City’nin yediği gole herkes şaştı kaldı

Bu sezon büyük çöküş yaşayan Manchester City’nin 3. Lig takımdan yediği gol ortalığı ayağa kaldırdı. İngiliz devinin ağlarında bulduğu gol sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere FA Cup 4. Tur’da Manchester City, deplasmanda Leyton Orient ile karşı karşıya geldi. Ligde kötü günler geçiren Manchester City, İngiltere 3. Ligi takımı Leyton Orient karşısında yediği golle gündeme oturdu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Donley’in neredeyse orta sahadan çektiği şut önce direğe çarptı daha sonra City kalecisi Ortaga’ya çarpıp ağlarla buluştu. Bu gol sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Maçın ilk yarısı Leyton Orient’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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