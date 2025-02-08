Manchester City’nin yediği gole herkes şaştı kaldı

İngiltere FA Cup 4. Tur’da Manchester City, deplasmanda Leyton Orient ile karşı karşıya geldi. Ligde kötü günler geçiren Manchester City, İngiltere 3. Ligi takımı Leyton Orient karşısında yediği golle gündeme oturdu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Donley’in neredeyse orta sahadan çektiği şut önce direğe çarptı daha sonra City kalecisi Ortaga’ya çarpıp ağlarla buluştu. Bu gol sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Jamie Donley'den harika bir şut ????????????



Kaleci Stefan Ortega'ya çarpan top ağlarla buluşuyor ⚽????#FACup pic.twitter.com/cqdrUwnike — TRT Spor (@trtspor) February 8, 2025

Maçın ilk yarısı Leyton Orient’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.