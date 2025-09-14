Manchester derbisinde ilk 11'ler belli oldu: Altay Bayındır kararı!

Premier Lig'de 4. hafta, Manchester derbisine sahne olacak. Manchester City'nin Manchester United'ı konuk edeceği dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

AMORIM ALTAY BAYINDIR'DAN VAZGEÇMEDİ

Manchester United'da Senne Lammens transferi sonrası Ruben Amorim bu zorlu deplasmanda da kaleyi Altay Bayındır'a emanet etti.

DONNARUMMA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Öte yandan Guardiola ise yeni transfer Donnarumma'ya ilk 11'de şans verdi. İtalyan yıldız City formasıyla ilk maçına çıkacak.

Manchester City-Manchester United maçının ilk 11'leri şöyle:

Manchester City: Donnarumma, O'Reilly, Khusanov, Dias, Gvardiol, Rodri, Reijnders, Bernardo Silva, Foden, Doku, Haaland.

Manchester United: Altay Bayındır, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Shaw, Dorgu, Ugarte, Fernandes, Amad, Mbeumo, Sesko.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City-Manchester United maçı TSİ 18:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.