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Manchester derbisinde gülen taraf United

Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City mücadele etti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:37
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Manchester derbisinde United'dan muhteşem geri dönüş

Manchester derbisinde gülen taraf United
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Premier Lig’in 20. haftasında Manchester United ile Manchester City derbide karşı karşıya geldi.

Old Trafford’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. 

İkinci yarıda oyuna sonradan giren Jack Grealish, 60. dakikada takımına öne geçirdi. Ev sahibi, 78. dakikada Bruno Fernandes eşitliği yakaladı. 82. dakikada sahneye çıkan Manchester United'ın formda oyuncusu Marcus Rashford, geri dönüşü tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Erik Ten Hag'ın ekibi Premier Lig'deki galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve  puanını 38 yaptı. City ise 39 puanda kaldı.

Gelecek hafta Manchester City sahasında Wolverhampton’ı konuk edecek. Manchester United ise Arsenal deplasmanına konuk olacak.

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