Manchester derbisinden Türkiye derbisine! Yine rakip oldular

Trendyol Süper Lig'de hareketli geçen transfer sezonu, 12 Eylül'de sona erecek. En çok konuşulan konulardan biri de kaleci transferleri oldu.

Kulübün efsane ismi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin yerini Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'la doldurdu. Çakır, 27,5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

MANCHESTER'DAN İKİ TRANSFER

Bordo mavili ekipte kaleci arayışı sona ermek üzere. Trabzonspor, İngiliz ekibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana için teklif yaptı.

Onana'nın Trabzonspor'a gelmeyi kabul etmesinin ardından, Kamerunlu file bekçisinin temsilcisiyle sözleşme şartları görüşülmeye başlandı.

2023 yılında Inter'den "Kırmızı Şeytanlar"a transfer olan 29 yaşındaki Onana, 102 maçta kalesinde 150 gol gördü, 24 maçta kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe ise Manchester şehrinin bir diğer takımı "Maviler"in Brezilyalı kalecisi Ederson'u kadrosuna kattı. 32 yaşındaki eldivenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bu imzanın ardından Dominik Livakovic, Girona'ya kiralık gönderildi.

2017 yılında Benfica'dan Manchester City'e transfer olan Ederson, 8 yıl mavi beyazlı formayı giydi. 372 maça çıkan Ederson, kalesinde 311 gol gördü, 168 maçta ise gol yemedi.

PAZAR GÜNÜ KARŞILAŞACAKLAR

Premier Lig'de karşı karşıya gelen Onana ve Ederson, Trabzonspor'un transferi sonlandırması halinde gelecek hafta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 14 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.