Premier Lig mücadelesin Nottingham Forest, Manchester United'ı konuk etti.
"Kırmızı Şeytanlar" 34. dakikada öne geçti. Sol taraftan kullanılan kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Casemiro kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında peş peşe bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
48. dakikada sağ çaprazdan Ryan Yates'in ortasında Morgan Gibbs-White kafa vuruşuyla fileleri sarstı.
50. dakikada sağ kanatta Ndoye'un yaptığı ortada ceza sahasındaki karambolde top önünde bulan Nicola Savona, kale sahasından yaptığı vuruşla takımını üstünlüğe taşıdı.
81. dakikada kullanılan kornerde, Nottingham Forest savunmasının uzaklaştırmak istediği topa, ceza yayında gelişine vuran Amod Diallo şık bir gole imza attı: 2-2
Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu skorla Manchester United 17 puana, Nottingham Forest 6 puana yükseldi.