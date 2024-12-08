Manchester United 30 yıl sonra ilki yaşadı

Nottingham Forest, Old Trafford’da Manchester United’a karşı 30 yıl aradan sonra tarihi bir galibiyet aldı. Maça hızlı başlayan Forest, Nikola Milenkovic'in 2. dakikadaki golüyle öne geçti. United ise Rasmus Hojlund’un golüyle skoru eşitlese de ikinci yarının başında arka arkaya gelen iki golle oyunun kontrolünü kaybetti.

Forest’ın ikinci golü, Morgan Gibbs-White’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Andre Onana’nın hatasıyla geldi. Onana, şutu yanlış değerlendirerek topun ters köşeye gitmesine engel olamadı. Üçüncü golde ise Chris Wood’un uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, Onana, Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez’in müdahale edememesiyle ağlarla buluştu.

KIRMIZI ŞEYTANLAR İÇİN TABLO KARAMSARLIĞINI KORUYOR

United kaptanı Bruno Fernandes 61. dakikada farkı bire indirse de, Amorim’in yaptığı beş değişiklik beraberlik golünü getirmedi. Bu sonuçla United, Premier Lig’de bu sezon ikinci kez üst üste yenildi. Arsenal’e karşı alınan mağlubiyetin ardından gelen bu yenilgi, teknik direktör Ruben Amorim üzerindeki baskıyı artırdı.

United, 15 maç sonunda yalnızca 19 puan toplayarak 1986-87 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yaptı. Takım, 13. sırada yer alırken, Forest galibiyetle 5. sıraya yükseldi.

CHRİS WOOD TARİH YAZDI

Nottingham Forest’ın yıldız ismi Chris Wood, attığı golle kulübün Premier Lig’deki en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Bryan Roy’u geride bırakan Yeni Zelandalı forvet, Premier Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı. Teknik direktör Nuno Espirito Santo ile etkileyici bir uyum yakalayan Wood, bu sezon 21 maçta 13 gol kaydetti.

Wood, maç sonunda “33. yaş günümü böyle bir golle kutlamak harika. Takım arkadaşlarımın desteğiyle bu başarıyı yakaladım,” dedi.

AMORİM’İN ZORLU SINAVI

Amorim’in takımın başına gelişi taraftarlar arasında umut yaratmıştı. Ancak Forest karşısında alınan yenilgi, takımın savunma zaaflarını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle duran toplardan gelen goller, United’ın en büyük zayıflıklarından biri olmaya devam ediyor. Milenkovic’in erken gelen kafa golü, bu sorunların çözülemediğini gösterdi.

Onana’nın Gibbs-White’ın şutunu değerlendirememesi ve savunmadaki diğer bireysel hatalar, United’ın geri dönüş şansını zora soktu. Martinez’in son dakikada kaçırdığı fırsat, ev sahibinin maçı kurtarma çabalarını sonuçsuz bıraktı.

United için zorlu günler devam ederken, Forest’ın taraftarları 30 yıllık Old Trafford özlemini doyasıya kutladı.