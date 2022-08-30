﻿Ajax'tan Manchester United'a 100 milyon Euro'luk transfer

Manchester United, Ajax'tan Antony'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fabrizio Romano'ya göre Kırmızı Şeytanlar bu transfer için Hollanda kulübüne 95 milyon euro peşin ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 100 milyon euro ödeyecek.

Antony, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini United futbolcusu yapan sözleşmeye imza atacak.

22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, iki kez Eredivisie şampiyonluğu yaşadığı Ajax'ta 82 maça çıktı, 25 gol attı.