Manchester United Altay’ın biletini kesti. 2 aday öne çıkıyor

Manchester United, Altay Bayındır ile yollarını ayırmayı planlıyor. The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı sergilediği performans nedeniyle Altay Bayındır'ı, ocak ayında elinden çıkarması bekleniyor.



Manchester United, Andre Onana'ya rakip olabilecek bir ikinci kaleci arayışında.



İddialara göre ManU'nun ilk tercihi Leeds United'dan Illan Meslier. Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Meslier, 12 maçta kalesini gole kapadı.



United'ın kalesi için bir diğer aday ise Botafogo forması giyen John Victor. 28 yaşındaki kaleci, bu sezon Botafogo formasıyla 51 maça çıktı ve 22 maçta kalesini gole kapadı.