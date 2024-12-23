Manchester United Altay’ın biletini kesti. 2 aday öne çıkıyor

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Manchester United Altay’ın biletini kesti. 2 aday öne çıkıyor

Premier Lig ekiplerinden Mancheter United, kaleci Altay Bayındır ile yolları sezon ortasında ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin listesinde alternatif olarak 2 aday öne çıkıyor.

Manchester United, Altay Bayındır ile yollarını ayırmayı planlıyor. The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı sergilediği performans nedeniyle Altay Bayındır'ı, ocak ayında elinden çıkarması bekleniyor.

Manchester United, Andre Onana'ya rakip olabilecek bir ikinci kaleci arayışında.

İddialara göre ManU'nun ilk tercihi Leeds United'dan Illan Meslier. Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Meslier, 12 maçta kalesini gole kapadı.

United'ın kalesi için bir diğer aday ise Botafogo forması giyen John Victor. 28 yaşındaki kaleci, bu sezon Botafogo formasıyla 51 maça çıktı ve 22 maçta kalesini gole kapadı.

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