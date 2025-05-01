Manchester United Altay’ın son durumunu açıkladı: Athletic Bilbao maçına oynayacak mı?

Önümüzdeki sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Roma, son olarak Ajax Teknik Direktörü Farioli’ye teklif götürdü. Aklında Premier Lig olan tecrübeli teknik adamdan İtalyan ekibini şoke eden yanıt geldi.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve Avrupa Ligi'nde kupa hedefleyen Manchester ekibinde Athletic Bilbao maçı öncesinde kamp kadrosu belli olurken Altay Bayındır kafilede yer aldı.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve Avrupa Ligi'nde kupa hedefleyen Manchester ekibinde Athletic Bilbao maçı öncesinde kamp kadrosu belli olurken Altay Bayındır kafilede yer aldı.

Premier Lig'de Wolverhampton maçı öncesinde sakatlığı bulunan isimlerle ilgili yapılan açıklamada milli kaleci için, "Altay Bayındır bugün öğleden sonraki karşılaşmada yedekler arasında yer almayacak. Altay, antrenmanda ufak bir sakatlık yaşarken büyük bir sorun bulunmuyor, tamamen tedbir amaçlı kadroda yer almıyor." denilmişti.

Altay, Premier Lig'de son oynanan Bournemouth maçının da kadrosuna dahil edilmemişti.

Bu sezon Manchester United'da 7 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 12 gol gördü. Deneyimli kaleci 2 maçta ise gole izin vermedi.