Manchester United Altay’ın yerine arayışlara başladı

Manchester United’a geldiği günden bu yana yedek kulübesine mahkum kalan Altay Bayındır’ın takımdan ayrılması bekleniyor. Milli kalecinin artık forma şansı bulabildiği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Altay’ın alternatifini bulmak için çalışmalara başladı. Çıkan haberlerde Altay’ın sezon sonunda takımdan ayrılmasının daha güçlü bir ihtimal olduğunun altı çizildi.

Manchester United’ın listesinin üst sırasında Brezilya'nın Botafogo takımında forma giyen John Victor'un olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki kaleci, Botafogo formasıyla Libertadores Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çektikten sonra Tottenham ve bazı Avrupa takımlarının da takibine girmişti.

Altay Bayındır'ın ayrılması halinde Manchester United'ın Brezilyalı file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçeceği vurgulandı.

Altay bu sezon 2 maçta forma giymiş ve kalesinde 2 gol görmüştü.