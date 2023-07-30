Manchester United aradığını İtalya'da buldu

İngilitere Premier Lig'i devlerinden Manchester United, Danimarkalı Rasmus Hojlund ile anlaştı.

Manchester United aradığını İtalya'da buldu

Editör: Fatma Demirkaya

Premier Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Manchester United yeni golcüsünü buldu.

İngiliz basınından Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United'ın uzun süredir gündeminde yer alan Rasmus Hojlund için Atalanta ile 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Anlaşmada 10 milyon euroluk bonuslar yer alacağı da ifade edildi.

Manchester United'ın bu ayın başlarında genç oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı aktarılırken Atalanta'nın ilk görüşmelerde 100 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da tamamlayan Hojlund, 34 maçta 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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