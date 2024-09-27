Manchester United, Arsenal'in 16 yaşındaki forvetini kaptı

Chido Obi-Martin, geçen yıl bir akademi maçında 10 gol atarak sosyal medyada viral olan genç forvet, Arsenal ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde kulüpten ayrıldı. Şimdi ise Manchester United ile anlaştı ve transfer işlemleri için gerekli onayları aldı.

16 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a transferi için Premier Lig onayı alındı ve artık resmi sözleşmeyi imzalamak üzere adım atmasına engel bir durum kalmadı. Obi-Martin, Arsenal'ın U16 takımında geçen yıl Liverpool'a karşı oynanan 14-3'lük maçta attığı 10 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz sezon, Arsenal alt yapısında 24 maçta 32 gol atarak etkileyici bir performans sergileyen Obi-Martin, ayrıca A takım ile de antrenman yapmıştı. Transferin onaylanması, genç forvetin gelecekteki kariyeri için yeni bir başlangıç olarak görülüyor. Manchester United, genç yetenekleri kadrosuna katma konusunda aktif bir strateji izlerken, Obi-Martin'ın da bu süreçte önemli bir parça olacağı düşünülüyor.

Transferin resmi olarak tamamlanmasının ardından, Obi-Martin’ın Manchester United formasıyla sahalara çıkması heyecanla bekleniyor. Hem kulüp hem de taraftarlar, genç yıldızın potansiyelini ve takıma katacağı katkıları merakla gözlemleyecek.