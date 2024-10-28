Manchester United, Arsenal’in 16 yaşındaki yıldızını nasıl kaptı? 1 maçta 10 gol atmıştı

Arsenal’in altyapısından çıkan 16 yaşındaki Chido Obi-Martin, kulübüyle yaşadığı sorunlar sonrası ezeli rakibi Manchester United’a transfer oldu. Genç yıldız, geçen sezon alt yaş grubunda Liverpool’a karşı oynadığı maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşındaki genç yıldız, Manchester United’ın U18 takımı ile çıktığı ilk maçta attığı 3 golle geleceğe dair umut dolu sinyaller vermeye devam etti.

Obi-Martin’in transferi İngiliz medyasında geniş bir yer bulurken Arsenal’in böyle bir yeteneği nasıl kaybettiği merak konusu oldu. Medyada çıkan son haberlerde Obi-Martin’in Arsenal’den nasıl ayrıldığının ayrıntıları yer aldı.

Buna göre, Obi-Martin’in ayrılığında Arsenal’in son dönemde genç yeteneklere yönelik yaklaşımı etkili oldu. Obi-Martin, daha üst yaş kategorilerinde ve zaman zaman A takımda çalışmak istese de Arsenal yönetimi, genç oyuncuyu daha üst yaş kategorilerinde oynatmakta acele etmek istemedi.

ASIL SORUN PARAYDI

Çıktığı 18 maçta 32 gol atan Obi-Martin için Arsenal yönetimi U18’de futbol oynamaya devam etme, zaman zaman U21’de maçlara çıkma ve sezonun ilerleyen döneminde A takım ile antrenmana çıkma teklifi yaptı. Ancak 16 yaşındaki oyuncu bir an önce U21’de maçlara çıkmak istedi ve bu teklifi reddetti. Ancak asıl sorunun sözleşmede teklif edilen para olduğu belirtiliyor. Obi-Martin’in istediği para ile Arsenal’in teklifi arasında büyük uçurum olduğu ve İngiliz devinin görüşmelerden çekildiği öğrenildi.

Sonrasında devreye giren Manchester United, bütün gözlerin çevrildiği Obi-Martin ile sözleşme imzaladı.

Öte yandan İngiltere Futbol Federasyonu hem Danimarka, hem de İngiltere adına genç milli takım forması giyen Obi-Martin’i İngiliz milli takımında oynaması için ikna etmeye çalışıyor. 16 yaşındaki golcü fiziksel üstünlüğü ile dikkat çekerken gelecekte nasıl bir gelişim göstereceği merakla takip ediliyor.