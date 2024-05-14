Manchester United ayrılığı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United ayrılığı açıkladı
İngiliz ekibi Manchester United'da ilk ayrılık resmiyet kazandı.

İngiliz devi Manchester United'da hayal kırıklığı ile geçen sezonun ardından ayrılık haberleri gelmeye başladı.
Premier Lig'de 8. sırada bulunan Manchester United'da, Raphael Varane'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız stoperle, yeni anlaşma yapılmayacağı duyuruldu.
2021 yılında Real Madrid'den ayrılıp Manchester United'a imza atan Rafael Varane, 3 sezondur Premier Lig ekibinde forma giyiyordu. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansa ulaşamayan Varane hayal kırıklığı yarattı.
İngiliz ekibinde 93 maçta süre alan deneyimli oyuncu sadece 2 gol atıp, 1 asist yapabildi.
Rafaey Varane, Manchester United'da İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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