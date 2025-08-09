Manchester United Bundesliga'nın yıldızı için 85 milyon euro ödedi!

Manchester United, uzun süredir gündemde olan Benjamin Sesko transferini resmiyete döktü. İngiliz ekibi, Leipzig forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.



Manchester United, Sesko için bonuslarla birlikte toplamda 85 milyon euro ödeyecek.

MANCHESTER'DAN YÜKSEK BONSERVİSLİ TRANSFERLER!

Yeni sezonda Ruben Amorim ile birlikte eski günlerine dönmek isteyen Manchester United, Sesko transferi ile birlikte dikkat çeken hamlelere imza attı.



Manchester United, Sesko ile birlikte Brentford'dan Bryan Mbeumo ile birlikte Wolverhampton'dan Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı. Ada devi, bu 3 transfer için kasasından toplamda 234 milyon euro çıkardı.

