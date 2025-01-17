Manchester United efsanesi 84 yaşında hayata veda etti

İskoçya ve Manchester United’ın unutulmaz efsanelerinden Denis Law, 84 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinde üç kez Britanya rekor transfer ücretiyle transfer edilen ve Ballon d'Or kazanan tek İskoç futbolcu olan Law, futbol tarihine damgasını vurdu.

FUTBOL TARİHİNDE İZ BIRAKTI

Aberdeen doğumlu olan Denis Law, futbol kariyerine Huddersfield Town’da başladı. 1960’ta 55.000 sterlinle Manchester City’ye transfer oldu ve bir yıl sonra Torino’ya 110.000 sterlinle transfer olarak bir başka rekor kırdı. Ancak İtalya’da istediği uyumu yakalayamayan Law, 1962 yılında Manchester United’a 115.000 sterlin karşılığında transfer oldu. Law, 11 yıl süren Manchester United kariyerinde çıktığı 404 maçta 237 gol atarak kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu.

Law, İngiliz bir takımın ilk kez Avrupa Kupası’nı kazandığı 1968 yılındaki Manchester United kadrosunda yer aldı. Ayrıca iki İngiltere Ligi şampiyonluğu ve bir FA Cup zaferi yaşadı. İskoçya milli takımında da büyük başarılar elde eden Law, 55 maçta 30 golle ülkesinin ortak gol kralı oldu.

SAHA DIŞINDA DA ÖRNEK OLDU

Denis Law, futbol sonrası kariyerinde televizyon yorumculuğu yaptı, İngiltere merkezli hayır kuruluşu Football Aid’in himayesine katıldı ve Denis Law Legacy Trust’ı kurarak toplumsal katılımı artırmaya yönelik projelere öncülük etti. 2016’da futbola ve hayır işlerine katkılarından dolayı CBE unvanıyla onurlandırılan Law, ayrıca Aberdeen, St Andrews ve Robert Gordon Üniversiteleri’nden fahri doktora aldı.

AİLESİNİN MESAJI VE ANILAR

Ailesi, Denis Law’un Alzheimer ve damar demansı nedeniyle yaşadığı zorlu mücadeleyi kaybettiğini duyurdu. Aile, "Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve bu sevgi her zaman fark yaratmıştır," diyerek hayranlara teşekkür etti.

Manchester United, Law’un kaybını "Stretford End’in Kralı" olarak tanımlayarak andı ve onun kulüp tarihindeki en sevilen oyunculardan biri olduğunu vurguladı.