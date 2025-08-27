Manchester United efsanesi Altay'ı hedef aldı: 'Güven vermiyor!'

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, milli kaleci Altay Bayındır'ı eleştirdi.

YouTube kanalında konuşan Ferdinand, Altay Bayındır’ın performansını değerlendirerek, “Sarsıntılı görünüyoruz. Kaleci bana büyük bir güven vermiyor. Ayaklarıyla yaptığı bir kurtarış çok iyiydi ama duran toplarda ve kale dışında 50-50 pozisyonlara giriyor, emin olamıyor” dedi.

“YETERİNCE KONUŞMUYOR”

Altay’ın iletişim sorunları olduğunu savunan Ferdinand, “Yeterince konuştuğunu düşünmüyorum, insanları olup bitenden haberdar etmiyor. Declan Rice’ın burnunun dibinde top çevirmesini fark etmedi. Hakeme seslen, temas varsa serbest vuruşu al. Ama bunu yapmıyor.” diye konuştu.

“ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYOR”

Ayrıca milli kalecinin özgüven problemine de değinen eski İngiliz stoper şunları söyledi.

“Canlanmaya ihtiyacı var. Yerinde olsam her gün sahaya çıkarır, üst direğin altından topları vurdururdum. Özgüven eksikliği sadece onda değil, tüm savunmada var.”