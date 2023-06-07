Manchester United el değiştiriyor

Katarlı Şeyh Jassim ve INEOS şirketi başkanı Sir Jim Ratcliffe, daha önce 28 Nisan'da Manchester United'i satın almak için üçüncü tekliflerini iletmişlerdi. Şeyh Jassim'in 17 Mayıs'ta yenilenen teklifini sundu.

Manchester United el değiştiriyor

Daha önce İngiliz devi Manchester United'ı satın almak için teklifte bulunan Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani'nin bu hafta yeniden Manchester ekibi için iyileştirilmiş halde bir teklif sunacağı belirtildi.
Kulüp Kasım ayında, kurulun kulübün büyümesini artırmak için stratejik alternatifler araştırdığını ve tam bir satış seçeneğinin dikkate alındığını duyurdu.
İngiliz basınında geçen haberlere göre, Sör Jim Ratcliffe ve Şeyh Jassim, Şubat ayında ilk teklifleri kamuoyuna açıkladılar ve bu hafta United'ı satın almak için beşinci bir teklifte bulunacakları iddia ediliyor.
6 Milyar sterlinlik teklif sonrası geçen ay Sir Jim Ratcliffe ve INEOS'UN United'ı satın almak için iddia edilmişti şimdi gelen raporlarla Şeyh Jassim şimdi tekrar harekete geçti ifade edildi.

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