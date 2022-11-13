Fulham-Manchester United: 90+3'te mucize gol

İngiltere Premier Lig'de 16. haftanın son maçında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın 14. dakikasında Christian Eriksen'in bulduğu golle 1-0 öne geçen Manchester United, ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı.

Fulham'da Daniel James, 61. dakikada 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Maçın uzatma dakikalarına da eşitlikle girilirken 90+3. dakikada Alejandro Garnacho Ferreyra'nın golü ile Manchester United maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 26'ya yükseltirken, Fulham ise 19 puanda kaldı.

Bu arada günün diğer karşılaşmasında Aston Villa, Brighton'u deplasmanda 2-1 yendi.