İLK 11'LER
Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Hannibal, Bruno Fernandes, Rashford, Hojlund
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
MAÇ BAŞLADI
Manchester United-Galatasaray maçı başladı.
MANCHESTER UNITED GOLÜ GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk golü İngiliz ekibinden geldi.
Rasmus Hojlund, Rashford'un asistinde 17. dakikada golü atarak Galatasaray karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.
ZAHA SAHNEDE!
Temsilcimiz, Manchester United'a 6 dakika sonra yanıt verdi. Wilfried Zaha'nın şık golü 23. dakikada maça dengeyi getirdi.
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