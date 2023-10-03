Manchester United Galatasaray maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'de Manchester United ile karşılaşıyor.

Manchester United Galatasaray maçı

İLK 11'LER

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Hannibal, Bruno Fernandes, Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

MAÇ BAŞLADI

Manchester United-Galatasaray maçı başladı.

MANCHESTER UNITED GOLÜ GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk golü İngiliz ekibinden geldi.

Rasmus Hojlund, Rashford'un asistinde 17. dakikada golü atarak Galatasaray karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.

ZAHA SAHNEDE!

Temsilcimiz, Manchester United'a 6 dakika sonra yanıt verdi. Wilfried Zaha'nın şık golü 23. dakikada maça dengeyi getirdi.

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