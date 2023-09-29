Manchester United Galatasaray maçı şifresiz kanalda

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile kendi evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray 2. Maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

3 Ekim Salı günü TSİ: 22.00’de Old Trafford’da oynanacak karşılaşmayı yayınlayacak kanallar belli oldu.

Medyaradar’daki habere göre, Manchester United-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi şöyle:

Sky Sport Austria 1

Proximus Pickx

DAZN

Viaplay Denmark

C More Suomi

Mediaset Infinity

Movistar+

TV4 Play

Blue Sport

Karşılaşma ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yayıncısı EXXEN ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.