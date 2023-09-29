Manchester United Galatasaray maçı şifresiz kanalda

Şampiyonlar Ligi grup aşaması 2. maçında Manchester United'a konuk olacak Galatasaray'ın maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

Manchester United Galatasaray maçı şifresiz kanalda

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile kendi evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray 2. Maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

3 Ekim Salı günü TSİ: 22.00’de Old Trafford’da oynanacak karşılaşmayı yayınlayacak kanallar belli oldu.

Medyaradar’daki habere göre, Manchester United-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi şöyle:

Sky Sport Austria 1

Proximus Pickx

DAZN

Viaplay Denmark

C More Suomi

Mediaset Infinity

Movistar+

TV4 Play

Blue Sport

Karşılaşma ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yayıncısı EXXEN ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Öne Çıkanlar
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Son Haberler
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar Güncel
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar
Ağrı kesici ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Ağrı kesici ot ortaya çıktı
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı Güncel
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür Magazin
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti... Güncel
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti...
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı Güncel
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı