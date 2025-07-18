Manchester United hamleyi yaptı, Altay Bayındır çılgına döndü!

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Manchester United hamleyi yaptı, Altay Bayındır çılgına döndü!

Premier Lig devi Manchester United’da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, Onana’nın sakatlığı sonrası kaleyi devralması beklenirken kulübün sürpriz transfer planı nedeniyle adeta çılgına döndü.

Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig devi Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere kariyerinde bir türlü istediği forma şansını bulamazken, kulüp yönetiminin yeni kaleci hamlesi bardağı taşırdı.

MANCHESTER ONANA'NIN YOKLUĞUNDA YENİ KALECİ ARAYIŞINDA

Birinci kaleci Andre Onana’nın yaşadığı sakatlık sonrası 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak olması, gözleri Altay Bayındır’a çevirmişti. Ancak İngiliz basınından Talksport, United’ın Antwerp forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı kaleci Senne Lammens ile ilgilendiğini duyurdu.

ALTAY'IN MORALİ BOZULDU

Altay Bayındır’a sezon başında verilen “ikinci kaleci” garantisi, Onana’nın sakatlığı sonrası dahi pratiğe dökülmedi. Lammens hamlesiyle birlikte milli kalecinin moralinin ciddi şekilde bozulduğu belirtiliyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILABİLİR

27 yaşındaki kaleci, 2026 Dünya Kupası hedefini sürdürürken, düzenli forma giyebileceği bir kulübe transfer olmayı değerlendiriyor. Altay’ın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Altay Bayındır’ın Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak mevcut tablo, oyuncunun geleceğini sorgulamasına neden olmuş durumda.

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