Manchester United Katarlılara satıldı. Verilen rakam dudak uçuklattı

Editör: Ufuk Cingöz

Alex Ferguson'dan sonra çalkantılı bir döneme giren ve Premier Lig'de şampiyonluğa hasret kalan Manchester United'ın Katar şeyhi Jassim bin Hamad Al-Thani'ye satılması artık an meselesi. 2005 yılından beri Kırmızı Şeytanlar'ın sahibi olan Glazer Ailesi, uzun süren görüşmelerin ardından inadından vazgeçerek kulübün Katar şeyhine devredilmesine ikna oldu.

RESMİYET KAZANMASI YAKIN

Glazer Ailesi uzun süredir Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Jassim ile devralma görüşmelerini sürdürüyordu. Katar'da yayın yapan Al Watan gazetesi devralma işleminin tamamlandığını iddia etti. Haberde Glazer Ailesi'nin Manchester United'ı Katarlı Jassim bin Hamad Al-Thani'ye satmaya yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Devralmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Al Watan'da bir diğer yer alan haberde Manchester United'ın satışından Glazer Ailesi'nin elde edeceği gelir 6 milyar euro olarak okuyuculara aktarıldı. Kulübün tüm hisseleri Katar şeyhine devredilecek.