Manchester United küllerinden doğdu

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında son haftalarda kazanamayan Manchester United ile Julen Lopetegui'nin yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi. Manchestet United Old Trafford'da rakibini 2-0 yendi. Golleri 32. dakikada Martial ve 90+4'te Garnacho kaydetti.



TEN HAG REKOR KIRDI

Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, Manchester United'daki ilk sezonunda en fazla maç kazanan teknik direktör oldu. Bu sezon İngiliz devinin başında 58 resmi maça çıkan ten Hag, bu maçlardan 39 galibiyet, 8 beraberlik 11 mağlubiyet çıkardı.

