Manchester United, Leicester’ı 3-0 mağlup etti

Bruno Fernandes, Manchester United’daki 250. maçında yıldızlaştı. Ruud van Nistelrooy’un geçici teknik direktörlük görevindeki son maçında Leicester’ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

Fernandes, maçın başlarında harika bir gol atarak takımı öne geçirdi. Ardından, ikinci golde Victor Kristiansen’ın kendi kalesine attığı topu asist olarak kaydetti. Son olarak, Alejandro Garnacho’ya muazzam bir pas vererek United’ın üçüncü golünü hazırladı.

Bu galibiyet, Erik ten Hag’ın görevden ayrılmasından sonra, yeni teknik direktör Ruben Amorim için olumlu bir başlangıç fırsatı sundu.

Van Nistelrooy’un liderliğinde United, son dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Leicester ise bu maçta en büyük lig mağlubiyetini yaşadı. Maç boyunca Wilfred Ndidi’nin kaçırdığı net fırsatlar, Leicester’ın şanssızlığını simgeliyordu. United, gol yollarında etkili olurken, Leicester ise pozisyonları değerlendiremedi. Fernandes, son dört maçta dördüncü golünü atarak formunu gösterdi.