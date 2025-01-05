Manchester United, Liverpool'dan 1 puanı kaptı

Manchester United, Premier League lideri Liverpool karşısında, yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in yönetimindeki ilk büyük direnişini sergileyerek müthiş bir puan kazandı. 1979'dan bu yana ligde üst üste dört mağlubiyet almamak için sahaya çıkan United, 52. dakikada Lisandro Martinez’in müthiş vuruşu ile şok bir şekilde öne geçti.

Liverpool, bu gole sadece yedi dakika sonra karşılık verdi. Cody Gakpo, harika bir açıyla yaptığı şutla durumu eşitledi. Ancak, tüm United'ın iyi oyununa rağmen, maçın kaderi oldukça değişecekti. Mohamed Salah, 70. dakikada hakemin verdiği penaltı kararını gole çevirerek Thierry Henry ile aynı sayıda Premier League golüne ulaşarak Liverpool’u öne geçirdi.

Fakat, United’ın direnci kırılmadı ve sonrasında Amad Diallo, Manchester City'ye karşı attığı zafer golünü tekrar edebilmek için sahneye çıktı. Alejandro Garnacho'nun ortasında topu ağlara göndererek eşitliği sağladı. United, Harry Maguire'ın son dakikadaki şanssız şutuyla galibiyeti kaçırdı, ancak bu muazzam performans, takımın moral kazanmasına yardımcı oldu.

Maç öncesi, Liverpool’un şampiyonluk yolundaki rakibini 8 puan farkla geride bırakmayı hedeflediği, United taraftarları tarafından şüpheyle karşılanıyordu. Ancak Amorim’in yönetimindeki Manchester United, müthiş bir direniş gösterdi ve son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Amorim, United’ın orta sahasını daha güçlü hale getirdi. Kobbie Mainoo ve Manuel Ugarte'nin güçlü oyunları, takımın savunma ve hücum geçişlerini iyileştirdi. Bruno Fernandes’in kaptanlık liderliğinde takım, Liverpool’un baskısını başarılı bir şekilde savuşturdu.

Ruben Amorim’in Manchester United’daki ilk büyük sınavında, takım sadece bir puan aldı, fakat sahadaki mücadele, takım için uzun vadeli bir güven kaynağı oldu. United taraftarları ve Amorim, bu gösterilen ruh ve özveriyle bir sonraki maçlar için umutlanabilirler.

Bu maç, United’ın 2025 sezonundaki toparlanmasının ilk sinyallerini verirken, teknik direktör Amorim için de bir dönüm noktası oldu. Takımın sergilediği performans, yalnızca mağlubiyetin acısını hafifletmekle kalmadı, aynı zamanda onları zorlu Premier League yolunda ilerlemek için güçlü bir aday yapmaya aday gösterdi.