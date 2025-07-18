Manchester United Mbuemo transferiyle Brenford'u zengin etti!

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Manchester United Mbuemo transferiyle Brenford'u zengin etti!

Manchester United Bryan Mbuemo transferinde mutlu sona ulaştı.

Yeni sezonda Ruben Amorim'e iddialı bir kadro teslim etmek isteyen Manchester United yönetimi, Matheus Cunha'nın ardından ikinci büyük transferini gerçekleştirdi.

Uzun bir süredir Brenford ile Bryan Mbuemo transferi için pazarlık görüşmelerine devam eden Manchester United mutlu sona ulaşmayı başardı.

Kırmızı Şeytanlar 65 milyon Sterlin + 6 milyon Sterlin bonus karşılığında Mbuemo'nun bonservisini aldı.

Brenford böylelikle kulüp tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirmiş oldu.

Geçen sezon Premier Lig'de 38 maça çıkan ve 20 gol, 8 asistlik performansıyla yıldızlaşan 25 yaşındaki Mbuemo Troyes'ten Brentford'a 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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