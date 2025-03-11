Manchester United, Old Trafford’a vedaya hazırlanıyor: Yeni proje açıklandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 100 bin kişi kapasiteli yeni bir stadyum inşa edileceğini açıkladı. Yeni stadyumun maliyetinin 2 milyar sterlini bulması bekleniyor.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Old Trafford'un çevresindeki bölgeye inşa edilecek yeni stadyumun 100 bin kişi kapasiteli olacağı ve 5 yılda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Manchester United'ın futboldan sorumlu hissedarı Sir Jim Ratcliffe yaptığı açıklamada, "Bugün yenilenen Old Trafford'un merkezinde, dünyanın en büyük futbol stadyumunun inşasına doğru heyecan verici bir yolculuğun başlangıcını kutluyoruz." dedi.

Ratcliffe açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yeni stadyumun Old Trafford bölgesinin sosyal ve ekonomik yenilenmesi için bir katalizör olması, sadece inşaat aşamasında değil, stadyum bölgesi tamamlandığında da kalıcı olarak istihdam ve yatırım yaratması da bir o kadar önemli. Hükümet, özellikle İngiltere'nin kuzeyinde altyapı yatırımlarını stratejik bir öncelik olarak belirlemiştir ve biz de yerel olduğu kadar ulusal öneme sahip bu projeyle bu misyonu desteklemekten gurur duyuyoruz."

Manchester United CEO'su Omar Berrada ise şunları söyledi:

"Kulüp olarak uzun vadeli hedefimiz, dünyanın en iyi futbol takımının dünyanın en iyi stadyumunda oynamasını sağlamak."

Manchester United'ın inşa edeceği yeni stadyumun toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulması bekleniyor.