Manchester United, Old Trafford’a vedaya hazırlanıyor: Yeni proje açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United, Old Trafford’a vedaya hazırlanıyor: Yeni proje açıklandı

Manchester United 115 yıldır kullandığı Old Trafford'a veda etmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamada 115 yıllık stadyum yerine yapılacak 100 bin kapasiteli yeni stadın detayları duyuruldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 100 bin kişi kapasiteli yeni bir stadyum inşa edileceğini açıkladı. Yeni stadyumun maliyetinin 2 milyar sterlini bulması bekleniyor.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Old Trafford'un çevresindeki bölgeye inşa edilecek yeni stadyumun 100 bin kişi kapasiteli olacağı ve 5 yılda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Manchester United'ın futboldan sorumlu hissedarı Sir Jim Ratcliffe yaptığı açıklamada, "Bugün yenilenen Old Trafford'un merkezinde, dünyanın en büyük futbol stadyumunun inşasına doğru heyecan verici bir yolculuğun başlangıcını kutluyoruz." dedi.

ekran-goruntusu-2025-03-11-152657.png

Ratcliffe açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yeni stadyumun Old Trafford bölgesinin sosyal ve ekonomik yenilenmesi için bir katalizör olması, sadece inşaat aşamasında değil, stadyum bölgesi tamamlandığında da kalıcı olarak istihdam ve yatırım yaratması da bir o kadar önemli. Hükümet, özellikle İngiltere'nin kuzeyinde altyapı yatırımlarını stratejik bir öncelik olarak belirlemiştir ve biz de yerel olduğu kadar ulusal öneme sahip bu projeyle bu misyonu desteklemekten gurur duyuyoruz."

Manchester United CEO'su Omar Berrada ise şunları söyledi:

"Kulüp olarak uzun vadeli hedefimiz, dünyanın en iyi futbol takımının dünyanın en iyi stadyumunda oynamasını sağlamak."

Manchester United'ın inşa edeceği yeni stadyumun toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulması bekleniyor.

Son Haberler
’Peykler Medresesi’ kapılarını yeniden açıyor
’Peykler Medresesi’ kapılarını yeniden açıyor
Tıp, müzik ve akademi Yeniçağ TV YouTube 'Kadının İzi' programında
Tıp, müzik ve akademi Yeniçağ TV YouTube 'Kadının İzi' programında
Bolu'nun yaylalarında çiçekler açtı
Bolu'nun yaylalarında çiçekler açtı
Denizlispor Başkanı istifadan vazgeçti
Denizlispor Başkanı istifadan vazgeçti
Afyonkarahisar’da halk oyunları yarışması sona erdi
Afyonkarahisar’da halk oyunları yarışması sona erdi