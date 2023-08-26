Manchester United öldü öldü dirildi. Nottingham'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan mücadelenin hemen başında Nottingham Forest 2-0 öne geçse de kırmızı şeytanlar karşılaşmayı 3-2 kazandı.



Manchester United'ın gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes attı.

Nottingham Forest'ın gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly attı.



Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltirken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı.