Manchester United, Onana'nın hatalarıyla Brighton’a mağlup oldu

Brighton, Yankuba Minteh ve Kauro Mitoma’nın golleriyle 2-1 öne geçtikten sonra, Manchester United kalecisi Andre Onana’nın büyük bir hatası maçın sonucunu belirledi. Yasin Ayari’nin ortasına müdahale etmek isteyen Onana, topu kontrol ettikten sonra düşürdü. Bu fırsatı kaçırmayan Georginio Rutter, topu boş kaleye gönderdi.

DENİS LAW ANISINA GÖLGE DÜŞTÜ

United’ın efsanevi golcüsü Denis Law’un ölümü dolayısıyla oynanan bu maç, ev sahibi takım için unutulmaz bir çöküş oldu. Sir Alex Ferguson’ın “Tüm zamanların en iyi İskoç futbolcusu” olarak tanımladığı Law’un anısına uygun bir performans sergilenemedi.

Manchester United efsanesi 84 yaşında hayata veda etti

BRİGHTON’IN PREMİER LİG’DEKİ BÜYÜK BAŞARISI

Brighton, son yedi maçta Manchester United’ı altıncı kez yenmeyi başardı. Bu galibiyet, Brighton’ın Premier Lig döneminde Old Trafford’da art arda üç maç kazanan ikinci kulüp olmasını sağladı. Danny Welbeck ve Kauro Mitoma gibi isimler, maç boyunca etkili oyunlarıyla dikkat çekti.

MANCHESTER UNİTED’DA KRİZ DEVAM EDİYOR

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, son altı lig maçından dördünü kaybederek tablonun alt sıralarında kalmaya devam ediyor. Amorim, maç sonrası açıklamasında “Takımın kurtuluşu için köklü değişiklikler gerekiyor” diyerek mevcut kadrodan memnun olmadığını belirtti.

BRİGHTON’IN AVRUPA HAYALİ YENİDEN CANLANDI

Fabian Hurzeler yönetimindeki Brighton, dokuz gün içinde üç deplasman galibiyeti alarak yeniden Avrupa kupaları için umutlandı. Kauro Mitoma’nın yaratıcılığı ve Danny Welbeck’in eski takımına karşı sergilediği etkili performans, Brighton’ın özellikle hücumda ne kadar tehlikeli bir ekip olduğunu gösterdi.