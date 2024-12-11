Manchester United, Osimhen için gözünü kararttı. Takasta yıldız oyuncusunu kullanacak

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen, Avrupa devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Nijeryalı golcü için en ciddi talibin ise Manchester United olduğu belirtiliyor.

Çıkan haberlerde Manchester United’ın takasta Zirkzee’yi kullanarak yaptığı 30 milyon euroluk teklif Napoli tarafından reddedildi. Ancak İtalyan kulübü pazarlığa açık olduklarını belirtmişti.

İtalyan basınından çıkan son haberlere göre Manchester United, Osimhen transferi için gözünü kararttı. Buna göre, İngiliz devi takas için bu sefer altyapısından çıkan yıldız oyuncusu Rashford’u kullanmayı planlıyor.

Haberde Manchester United'ın Victor Osimhen'i ocak ayında renklerine bağlamak istediği ve takas için Rashford ismini masaya getirmeye hazırlandığı vurgulandı. İngiliz futbolcunun an itibarıyla piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 60 milyon euro. İngiliz devinin takasla birlikte önereceği ücret henüz bilinmiyor. Napoli’nin gelecek teklife karşı 75 milyon nakit isteme ihtimali yüksek ihtimal olarak görülüyor. İtalyan ekibinin Osimhen için takasla oyuncu almak istemediği kaydedildi.

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 13 maça çıkan 25 yaşındaki forvet 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.