Manchester United, Patrick Dorgu için harekete geçti

Manchester United, Lecce forması giyen genç yıldız Patrick Dorgu’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan kulübü, 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. Dorgu, bu sezon Serie A’da 22 maçta forma giyerken üç gol ve bir asistlik performans sergiledi.

DORGU, GARNACHO’NUN YERİNE GELEBİLİR

Old Trafford ekibi, Dorgu’yu Arjantinli Alejandro Garnacho’nun yerine transfer etmeyi düşünüyor. Napoli’nin Garnacho ile ilgilendiği ve bu nedenle Manchester United’ın alternatif isimler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Patrick Dorgu, sol bek ve sol kanatta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. İngiliz ekibinin Dorgu dışında Bournemouth’tan Milos Kerkez ve PSG’den Nuno Mendes’i de izlediği belirtiliyor.

BİRÇOK DEV KULÜBÜN RADARINDA

Dorgu, bu yıl Danimarka A Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıktı ve performansıyla birçok Avrupa devinin ilgisini çekti. Juventus, Napoli, Chelsea ve Tottenham gibi kulüpler de genç oyuncuyu transfer listesine almıştı. Ancak Manchester United, transfer yarışında bir adım önde görünüyor.

LECCE’DE YÜKSELEN YILDIZ

Lecce formasıyla sezon başında sözleşmesini 2029’a kadar uzatan Dorgu, özellikle Via Del Mare Stadyumu’nda gösterdiği performansla göz doldurdu. İtalyan ekibi, genç yıldızın çok yönlü oyun yapısını kullanarak hem savunmada hem hücumda önemli katkılar elde etti.

Manchester United’ın kısa süre içinde resmi teklifini yapması beklenirken, Lecce yönetiminin oyuncuyu Ocak ayında bırakmak istemediği ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Dorgu, Premier Lig’de kendini kanıtlama şansı bulacak.