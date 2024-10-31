Manchester United resmen Erik ten Hag'in gidişini kutladı! 5 gol atarak maçı kazandılar

Manchester United, Erik ten Hag’ın görevden alınması sonrasında ilk maçına İngiltere Lig Kupası son 16 turunda çıktı. Leicester’ı konuk eden Manchester United’ta takımın başında Ruud van Nistelrooy yer aldı.

Mücadeleyi 5-2 kazanan Manchester United çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Maçta United adına goller; 15. ve 39. dakikada Casemiro, 28. dakikada Garnacho, 36. ve 59. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi. Konuk ekip Leicester'ın golleri; 33. dakikada El Khannouss ve 45+3. dakikada Coady'den geldi.

ALTAY BAYINDIR KALEYİ KORUDU

Erik ten Hag döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, Hollandalı hocanın ayrılığı sonrası Lig Kupası maçına ilk 11'de başladı.

Ruud van Nistelrooy, ilk maçında milli kaleciye kaleyi teslim etti. Altay, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

NEWCASTLE, CHELSEA'Yİ KUPA DIŞINA İTTİ

Diğer taraftan son 16 turunda Newcastle United ile Chelsea de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Newcastle United tur atlayan taraf oldu.

Maçta goller; 23. dakikada Isak ve 26. dakikada Disasi (KK)'den geldi.

ARSENAL ZORLANMADI

Bir diğer son 16 turu maçında Preston ile Arsenal karşılaştı. Arsenal maçı 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Turu getiren goller; 24. dakikada Jesus, 33. dakikada Nwaneri ve 57. dakikada Havertz'den geldi.