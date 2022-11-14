Cristiano Ronaldo'ya ceza geliyor

The Telegraph'ın haberine göre; Erik ten Hag ve Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo'ya verilecek ceza için bir araya gelecek. Toplantıda Ten Hag dışında kulüp CEO'su Richard Arnold, futbol direktörü John Murtough ve kulüp sahibi Joel Glazer rotayı çizecek. Cezanın 1 milyon pound'un (1.15 milyon euro) üzerinde olacağı düşünülüyor.



TARAFTARLAR AĞIR CEZA İSTİYOR

Ronaldo'nun kulübe yönelttiği eleştirilere tepki gösteren Manchester Unitedlı taraftarlar, kulübü de sert bir duruş göstermeye zorluyor.

TAKIM ARKADAŞLARI DA RONALDO'YU İSTEMİYOR

Portekizli süper yıldızın takım arkadaşları ise başarılarından ötürü Ronaldo'ya saygı duysa da Tottenham maçında oyuna girmeyi reddetmesi ve takım içerisindeki bazı davranışlarının hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Hatta, Ronaldo'nun ayrılığı durumunda takımın daha iyi olacağına inanıldığı ve gözyaşı dökülmeyeceği kaydedildi.



ÖFKE NÖBETLERİ GEÇİRİYOR

Ronaldo'nun soyunma odası içerisinde de bazı öfke nöbetleri geçirdiği, bu anların takımın konsantrasyonunu bozduğunun altı çizildi. Portekizli'nin davranışlarının takımı da istikrarsız hale getirdiği belirtildi.

MANU AÇIKLAMA YAPTI

Manchester United, Ronaldo'nun açıklamalarının ardından bir mesaj paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo ilgili tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi.

İŞTE RONALDO'NUN O SÖZLERİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere'de çok konuşulacak bir röportaj verdi. Cristiano Ronaldo röportajın en dikkat çeken bölümlerinden birinde Manchester United menajeri Eric ten Hag hakkında ağır sözler kullanırken, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." diye konuştu.

Ronaldo kendisini eleştiren eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile ilgili de konuşurken, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı. 37 yaşındaki yıldız ayrıca Manchester United'ın Ferguson'dan sonra hiçbir gelişme gösteremediğini de söyleyerek, "Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır." açıklamasını yaptı.