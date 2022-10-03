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İngiliz efsaneden Cristiano Ronaldo yorumu. ''Manchester United Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor''

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, evinde Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. 9 gollü maç sonrası efsane isim Roy Keane Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı konuştu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:19
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''Manchester United Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor'' İngiliz efsaneden Cristiano Ronaldo yorumu

İngiliz efsaneden Cristiano Ronaldo yorumu. ''Manchester United Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor''
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İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Manchester City, sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. İngiliz efsane Roy Keane mücadele ile ilgili çok sert sözler sarf ederken Ronaldo ile ilgili konuştu.

HAALAND'DAN 8 MAÇTA 14 GOL 
Erling Haaland, Manchester United karşısında yaptığı hat-trick ile Premier Lig'deki 8. maçında 14. golüne ulaştı. Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla toplamda çıktığı 11 maçta ise 17 gol atmış oldu. Haaland, Manchester City ile Premier Lig'de üst üste üçüncü maçında hat-trick yapmayı başardı.

UNITED TARAFTARLARI MAÇI İLK YARIDA TERK ETTİ
Karşılaşmada henüz ilk yarı sona erdiği anda da olsa Manchester United taraftarları, 4. golün ardından stadyumu terk etmeye başlamışlardı.

RONALDO OYUNA ALINMADI
Mücadeleye yedek başlayan Portekizli isim zaman zaman ekranlara geldi. Yedek kulübesinde maçı takip eden Ronaldo'nun mutsuzluğu dikkat çekti. Ağır bir yenilgi alan Manchester United'da Ten Hag, Ronaldo'yu oyuna sokmadı.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag maç sonunda Ronaldo ile ilgili olarak: "4-0 gerideyken Ronaldo'yu oyuna sokmak, onun büyük kariyerine saygısızlık olurdu." dedi.

ROY KEANE: M.UNITED'IN BU KADAR KÖTÜ OLDUĞUNA İNANAMIYORUM
İlk yarı sonunda canlı yayında konuşan Roy Keane skorla ilgili olarak "Neredeyse izlediğime inanamıyorum! Manchester United'ın ne kadar kötü olduğuna inanamıyorum" dedi.

''UNITED RONALDO'YA SAYGISIZLIK YAPIYOR''
İngiliz ekibinin efsanesi Ronaldo ile ilgili olarak ise "United, Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Bence transfer penceresi kapanmadan önce gitmesine izin verilmeliydi. Hag seçeneklere ihtiyacın olduğunu söylüyor ama Ronaldo'yu yedek kulübesinde oturtuyorsun " ifadelerini kullandı.

''YEDEKTE TUTMASI ÇOK SAÇMA''
''Gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri, transfer seçenekleri vardı, seçeneklerinin olmadığı fikri saçmalık. Seçenekleri vardı. Bence onun gibi bir oyuncu için, Manchester United'ın onu yedekte tutması çok saçma."

''İŞLER DAHA DA ÇİRKİNLEŞECEK''
''Bugün iki gol atan Martial'ı sonradan oyuna soktu ama büyük resme baktığımızda Ronaldo oynamayacak. Bir veya iki Avrupa maçında oynadı, sezon ilerledikçe işler daha da çirkinleşecek"

 

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