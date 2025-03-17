Manchester United taraftarları kazan kaldırdı

Manchester United, art arda üçüncü kez sezonluk bilet fiyatlarında %5'lik bir artışa giderek taraftarlarının tepkisini çekti. Bu artış, kulübün finansal sürdürülebilirliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak gerekçelendirildi. Manchester United Taraftarlar Birliği (MUST), bu artışın "birçok kişinin korktuğundan daha az" olduğunu ve 16 yaş altı için fiyatların dondurulduğunu belirtse de, genel bir fiyat dondurması taleplerinin "göz ardı edilmesinden" dolayı hayal kırıklığı yaşandığını ifade etti.

KULÜBÜN FİNANSAL ZORLUKLARI VE ALINAN ÖNLEMLER

Geçtiğimiz yıl kulübün ortak sahibi olan Sir Jim Ratcliffe ve Ineos grubu, kulübün mali durumunu iyileştirmek için çeşitli önlemler aldı. Ancak, bu değişikliklerin bazıları taraftarlar arasında hoşnutsuzluğa yol açtı ve özellikle geçen haftaki Arsenal maçında protestolara neden oldu. 2024 yılında, kulüp 113 milyon sterlini aşan net kayıplar bildirdi ve bu da mali zorlukların ciddiyetini ortaya koydu.

YENİ UYGULAMALAR VE TARAFTAR TEPKİLERİ

2025-26 sezonu için, sezonluk bilet sahipleri dışındaki taraftarlar için maç kategorilendirme modeli getirildi ve bu da yüksek profilli maçların daha pahalı olmasına neden oldu. Ayrıca, sezonluk bilet sahiplerinin 19 iç saha maçının en az 16'sına katılma zorunluluğu getirildi. Kulübün CEO'su Omar Berrada, bu değişikliklerin "adil ve makul" olduğunu ve "artan işletme maliyetlerini dengelemek" için yapıldığını belirtti.

Bununla birlikte, MUST, fiyat artışı için "herhangi bir gerekçe göremediklerini" ve yeni kategorilendirme modelinin "büyük bir endişe kaynağı" olduğunu belirtti. Ayrıca, kulübün taraftarların sesine kulak vermesi ve fiyatları dondurması gerektiğini savundu.

Premier Lig bilet fiyatları taraftarı çileden çıkarttı

PERSONEL KESİNTİLERİ VE EK ÖNLEMLER

Kulüp, geçtiğimiz ay ikinci bir işten çıkarma dalgası duyurdu ve bazı bilet fiyatlarında artışa gitti. Ayrıca, personel için ücretsiz öğle yemeklerinin kaldırılması gibi maliyet azaltıcı önlemler alındı. Sir Jim Ratcliffe, bu kararların gerekli olduğunu ve "bu önlemler alınmazsa kulübün Noel'de parasının tükeneceğini" belirtti.

Manchester United, 100 bin kişilik yeni stadyumunu tanıttı

TARAFTARLARIN TEPKİLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENDİŞELER

Taraftarlar, özellikle çocuklar ve emekliler için indirimlerin kaldırılmasına ve bilet fiyatlarının 66 sterline yükseltilmesine tepki gösterdi. Bu durum, sadık taraftarların maçlara katılımını zorlaştırıyor ve kulüp ile taraftarlar arasındaki ilişkiyi zedeliyor. MUST, bu tür kararların uzun vadeli olumsuz etkileri olabileceğini ve kulübün taraftarlarla birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

BEKLENTİLER

Manchester United'ın finansal sürdürülebilirlik adına aldığı bu önlemler, taraftarlar arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. Kulübün, taraftarların endişelerini dikkate alarak daha dengeli bir yaklaşım benimsemesi ve iletişimi güçlendirmesi, gelecekteki olası çatışmaları önlemek adına önemli olacaktır.