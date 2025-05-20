Manchester United, Tottenham maçı için İspanya'da

Kaynak: AA
Manchester United, Tottenham maçı için İspanya'da

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United ile yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Manu ise İspanya'ya geldi.

Tottenham son antrenmanı, karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ange Postecoglou yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Hücuma yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanın son bölümünde kanatlardan ortalarla gol çalışması yapıldı.

MANCHESTER UNITED OYUNCULARI TUR ATTI

Son antrenmanını İngiltere'de gerçekleştirerek İspanya'ya gelen Manchester United'da ise futbolcular sahada tur attı. Yaklaşık 20 dakika sahada kalan futbolcular, daha sonra soyunma orasına gitti.

Son Haberler
Muğla’daki işletmede yangın
Muğla’daki işletmede yangın
Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Rumen muhalefeti seçim sonuçlarına itiraz ediyor
Rumen muhalefeti seçim sonuçlarına itiraz ediyor
Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü
Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü
ABD, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Çekya'yı devirdi
ABD, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Çekya'yı devirdi