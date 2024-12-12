Manchester United, Viktoria Plzen'i güç bela yendi

Manchester United, Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanında zorlu bir mücadele verdi. Maça kötü bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, Danimarkalı genç forvet Rasmus Hojlund'un ikinci yarıdaki etkileyici performansıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuç, Ruben Amorim’in ekibini grup sıralamasında ilk sekize yükseltti ve son 16'ya otomatik katılım şanslarını güçlendirdi.

Maça ilk 11'de başlamayan Hojlund, ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra takımını adeta sırtladı. İlk golünü, Antony ve Amad Diallo'nun başarılı paslaşmaları sonrası tamamladığı pozisyonda kaydeden genç yıldız, ikinci golde ise Bruno Fernandes’in akıl dolu ara pasını değerlendirerek topu sağ alt köşeye gönderdi. Bu iki golle Hojlund, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını beşe çıkardı.

Ancak United adına maçın tek gündemi Hojlund’un golleri değildi. Kaleci Andre Onana'nın büyük hatası, Viktoria Plzen'e erken bir gol şansı verdi. Kamerunlu kaleci, Matthijs de Ligt'e pas atmaya çalışırken Pavel Sulc’a topu kaptırdı ve Sulc, Matej Vydra’ya boş kaleye gol atma fırsatı sundu. Bu hata, Onana’nın üst üste ikinci maçında yaptığı kritik bir yanlış olarak dikkat çekti.